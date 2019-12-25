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Talas Belediyesi zabıta ekipleri okul çevresindeki marketleri denetledi

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, okul çevrelerinde yer alan bakkal ve marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

25.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:26 Talas Belediyesi zabıta ekipleri okul çevresindeki marketleri denetledi
Talas Belediyesi zabıta ekipleri, okul çevrelerinde yer alan bakkal ve marketlerde denetimlerini sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını engellemek ve sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla rutin denetimlerde, bazı ürünlere el konuluyor.
El konulan ürünler arasında son günlerde adı ölümlü olaylarla gündeme gelen şırınga çikolatalar da yer alıyor.
Okul çevresinde bulunan işletmelerde yapılan denetimlerde öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünler, son kullanma tarihi ve hijyenik yönden incelenirken sağlığa zararlı olduğu tespit edilen gıda maddelerine de el konuluyor.
Ayrıca kurallara uygun ortamı sağlamadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem yapıldı.

Talas Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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