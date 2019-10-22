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Talas Belediyesinden ihale

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 16 parça taşınmaz düzenlenecek açık artırma usulü ihaleyle satışa çıkartılacak.

22.10.2019 12:20Talas Belediyesinden ihale
Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 16 parça taşınmaz düzenlenecek açık artırma usulü ihaleyle satışa çıkartılacak.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak ihale ile Talas'ın muhtelif yerlerinde bulunan 1 adet akaryakıt arsası, 2 adet kütle parsel ve 1 özel sosyal tesis alanı ile 2 adet özel sağlık tesisi, 8 adet ticaret merkezi ve 2 adet villa parseli satışa sunulacak.
Mevlana, Yenidoğan, Reşadiye ve Yukarı Mahalle'de yer alan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek.
Saat 15.00'te Encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihalelere ilginin büyük olması bekleniyor.

Çarşamba, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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