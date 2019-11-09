Haberler » Güncel » Talas Belediyesine ödül - Haber

Talas Belediyesine ödül

Talas Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülüne layık görüldü.

09.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:40Talas Belediyesine ödül
Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülüne layık görüldü.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Kentler Birliği'nin 'da düzenlediği programın son gününde, başarı ödülüne layık görülen Talas Belediyesi'nin ödülünü Başkan Mustafa Yalçın aldı.
Ödülü ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu'ndan alan Başkan Yalçın, yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yalçın, "Belediyede 24. yılımı çalışıyorum. 22 yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptım. Ondan sonra Van'da Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum genel sekreteri olarak atandım. Şimdi de Kayseri Talas ilçe belediye başkanıyım. Bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. TKB ve ÇEKÜL bizim için hakikaten çok önemli. Bu ödülü belediye meclis üyemiz ve TKB üyesi Murat İlhan Bey ile birlikte alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Antalya, Talas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:38 Mansur Yavaş'tan 10 Kasım mesajı
17:37 Seydikemer'de orman yangını
17:36 Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler Afrinli Cemal'i ikinci defa kaçırdı
17:36 Endonezya'da volkanik hareketlilik nedeniyle Merapi Yanardağı'na yaklaşılmaması istendi
17:36 İzmir'de kredi kartı kopyalayan yemek kuryelerine operasyon: 4 gözaltı
17:31 HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:38:53