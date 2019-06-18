18.06.2019 13:48
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Talas Harman Mahallesinde Asfalt Çalışması

Talas Harman Mahallesinde Asfalt Çalışması

Talas belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğü altyapı ve asfalt ekipleri, bağ sayfiye alanlarında yol yapım çalışması gerçekleştirdi.

Talas belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğü altyapı ve asfalt ekipleri, bağ sayfiye alanlarında yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan bağ alanlarında dar sokaklara asfalt serilerek yollar yeni çehresine kavuştu.

Kayserinin incisi Talas, özellikle bağ sayfiye alanlarıyla yaz aylarının vazgeçilmez açık hava müzesi olma özelliğini koruyor. Yaz aylarında bağ sayfiye alanlarına göç eden vatandaşlar Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı mahallelerine akın ediyor. Bu durum altyapı ve yol taleplerini de beraberinde getiriyor. Yol yapım, altyapı ve asfalt ekipleri Han Mahallesinde Okutan 2 ve Dutdere Sokak'ta, 400 metrelik yolun altyapısını tamamlayarak asfaltını serdi. Dar sokaklarda asfalt serme makinasının sıfıra sıfır geçtiği, bahçe duvarları ve ağaçların arasında güçlükle çalıştığı sokaklarda personel yoğun gayret gösterdi.

Talas genelinde birçok alanda çalışan ekipler, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara en iyi hizmeti veriyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Han, Talas, Güncel

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