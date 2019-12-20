Haberler » Güncel » 'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' yarışması - Haber

"Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışması

Kayseri'nin Talas ilçesinde her yaş grubunun katılabileceği "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışması düzenlenecek.

20.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:58
'nin ilçesinde her yaş grubunun katılabileceği "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışması düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mühendis adaylarına destek amacıyla düzenlenen "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışmasına elektronik, mekanik, ahşap, endüstriyel tasarım, akıllı şehirler ve robotik konularında başvuru yapılacak.
Yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi amaçlanan yarışmaya başvurular yarın başlayacak, 24 Ocak'ta sona erecek.
Yarışmaya, www.talas.bel.tr adresi ya da Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 437 00 54- 55 numaralı telefonundan yapılacak.

Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:01   Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı - Haber
13:01   Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı - Haber
13:01   İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN RUAM AÇIKLAMASI - Haber
13:00   250 yıllık meşe ağacına koruma kararı - Haber
13:00   Sendikalardan ortak asgari ücret açıklaması - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
20.12.2019 13:02:37