Haberler » Güncel » Talas İş Güvenliğine Önem Veriyor - Haber

Talas İş Güvenliğine Önem Veriyor

Talas Belediyesi'nde görev yapan teknik personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

26.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:29Talas İş Güvenliğine Önem Veriyor
Talas Belediyesi'nde görev yapan teknik personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Konferans salonunda gerçekleşen eğitim programında çalışanlara, iş güvenliğinin önemi ve yaşanabilecek kazalara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Aylin Aygan tarafından verilen eğitime belediyenin park-bahçeler, temizlik işleri ve fen işleri gibi teknik iş kollarında görevli personeli katıldı. Günlük iş sirkülasyonu esnasında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığı eğitimde, alınması gereken önlemler üzerinde de duruldu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:02 flaş
12:02 flaş
12:02 Tik Tok'ta Patladı Soner Sarıkabadayı kaptı!
12:02 Kaymakam Aydın muhtarlarla bir araya geldi
12:02 İranlı vekiller İletişim Bakanından mobil internet erişiminin sağlanmasını istedi
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:33 Sıfır Bir Adana'nın Yahya'sı EDHO'nun kadrosuna dahil oldu
26.11.2019 12:03:13