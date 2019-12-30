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Talas mucitlerini bekliyor

Talas Belediyesi tarafından 'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' sloganıyla düzenlenen ve yeni fikirlere ulaşmanın amaçlandığı yarışmaya başvurular devam ediyor.

30.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:09 Talas mucitlerini bekliyor
Belediyesi tarafından 'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' sloganıyla düzenlenen ve yeni fikirlere ulaşmanın amaçlandığı yarışmaya başvurular devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören yarışma için başvurular 24 Ocak 2020'de sona erecek. Yoğun katılımın yaşandığı yarışma konuları arasında elektronik, mekanik, ahşap ve endüstriyel tasarım, enerji ve çevre, akıllı şehirler ve robotik üzerine yapılacak çalışmalar yer alıyor.

Her yaş grubuna açık olarak gerçekleştirilecek ve keşfedilmeyi bekleyen fikirlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı organizasyon vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Başvuruların 21 Aralıkta başladığı yarışmaya katılım 20 Ocak 2020'de sona eriyor. Katılım için yaş sınırının aranmadığı ve 2 ayrı tarihte yapılacak yarışmanın ilki 2 Mayıs 2020 tarihinde ikincisi ise 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek. Etkinlikte mucitler; elektrik-elektronik, ahşap ve endüstriyel tasarımlar, enerji ve çevre konuları, akıllı şehirler, ulaşım ve robotik kategorilerinde yarışacak.

Etkinlik hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için www.talas.bel.tr adresi ya da Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 437 00 54-55 numaralı telefonu aranabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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