Talas Selçuklu Evinde Duygu Dolu Gece

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:24



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:24

Talas Belediyesince daha önce Osmanlı Kültür Evi'nde düzenlenen şiir, söyleşi ve türkü gecesi bu kez de Selçuklu Evinde gerçekleştirildi.Eski Talas'ın, ilçenin yetiştirdiği değerleri ile anıların, şiirler ve türküler eşliğinde anlatıldığı program Mevlana Mahallesindeki Selçuklu Evinde düzenlendi.Sunuculuğunu Kayserili şair ve yazar Ali Peker ile Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Metin Yücel'in birlikte yaptığı geceye, mahalli sanatçılar Ersin Çimen'in sazıyla, Recep Alemdar'ın kendine has yorumuyla okuduğu türkü ve ezgiler programa gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.Yediden yetmişe her kesimden vatandaşın ilgi gösterdiği gecede konuşan program sunucu Metin Yücel, "Amacımız eski Talas'ı, Talas'ın yetiştirdiği değerleri ve Talaslıların anılarını gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.Dileyenlerin şiirler de okuduğu gecede, bir yandan sıcak çaylar yudumlanırken diğer yandan yüreklere dokunan türküler ve şarkılarla duygu dolu anlar yaşandı.Yaklaşık iki saat süren programda Talas ile ilgili sorulara doğru cevap verenlere belediye tarafından hazırlanan, 100 yıl önce ilçenin anlatıldığı 'Talas Geçmiş Zaman Yansımaları' kitabı hediye edildi. - KAYSERİ