Haberler » Güncel » Talas'ta Antika Günleri'ne yoğun ilgi sürüyor - Haber

Talas'ta Antika Günleri'ne yoğun ilgi sürüyor

Talas Belediyesi tarafından her ayın ikinci Pazar günü Harman Meydanında düzenlenen Antika Günleri'nin beşincisi 9 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

06.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:47Talas'ta Antika Günleri'ne yoğun ilgi sürüyor
Belediyesi tarafından her ayın ikinci Pazar günü Harman Meydanında düzenlenen Antika Günleri'nin beşincisi 9 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. 'Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan projeye vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

'de ilk olma özelliği taşıyan ve Talas Belediyesi tarafından başlatılan Antika Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından antika severleri bir araya getirmeye devam ediyor. Tarihi ve kültürel alanda birçok özelliği bünyesinde barındıran Talas'ta gerçekleşen etkinlikte şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda meraklının buluşma noktası oluyor. Antika ev eşyalarından müzik aletlerine, taş plaklardan ahşap ürünlere kadar pek çok eşyanın sergilendiği antika pazarına vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

9 Şubat Pazar günü beşinci kez meraklılarını ağırlayacak olan Antika Pazarı'na öncekilerde olduğu gibi rekor düzeyde katılım bekleniyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 12:01:34