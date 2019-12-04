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Talas'ta antika günleri sürüyor

Talas Belediyesi tarafından 'Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan ve her ayın ikinci pazar günü düzenlenen antika günlerinin üçüncüsü bu pazar gerçekleştirilecek.

04.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:50Talas'ta antika günleri sürüyor
Talas Belediyesi tarafından 'Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan ve her ayın ikinci pazar günü düzenlenen antika günlerinin üçüncüsü bu pazar gerçekleştirilecek.

Kayseri'de ilk defa Talas Belediyesi tarafından başlatılan antika pazarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen antika eşya satıcıları ile antika severler buluşuyor. Tarihi ve kültürel alanda birçok özelliği bünyesinde barındıran Talas'ta gerçekleşen etkinlikte şehir içinden ve şehir dışından birçok antika sever bir araya geliyor. Antika ev eşyalarından müzik aletlerine, askeri malzemelerden ahşap ürünlere kadar pek çok eşyanın sergilendiği antika pazarı 8 Aralık Pazar günü 3. kez meraklılarını ağırlayacak.

Talas Harman Mahalle Meydanı'nda kurulan Antika Pazarı'nın daha öncekilerde olduğu gibi yine büyük ilgi görmesi bekleniyor. - KAYSERİ

Güncel

Kaynak: İHA

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