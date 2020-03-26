Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Talas'ta her noktada temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon

Yeni Tip Koronavirüs'e karşı önlemlerini artıran, ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi, halk sağlığı için bütün imkanlarını seferber ediyor.

26.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:58
Talas'ta her noktada temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon
Yeni Tip Koronavirüs 'e karşı önlemlerini artıran, ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi, halk sağlığı için bütün imkanlarını seferber ediyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, "Talas genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını zaten rutin olarak uzun zamandır yerine getiriyoruz. Camiler ve okullar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında düzenli olarak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini yapıyoruz. Şimdi de koronavirüse karşı çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Askeri birliklerden kamu kurumları ve muhtarlıklara, eczanelerden camilere, PTT ve banka şubelerine kadar birçok ortak kullanım alanında periyodik olarak hijyen ve dezenfeksiyon yapıyoruz. İlçe genelinde temiz, hijyenik ve dezenfekte bir ortam sağlamak amacıyla tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Koronavirüse karşı 4 ekiple mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, vatandaşlara da çağrı da bulunarak, "Bizler belediyeler olarak hemşerilerimizin sağlığı için tüm tedbirleri aldık ve bunu sahaya yansıtıyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanında vatandaşlarımızdan da 'Evde Kal' çağrısına kulak vermelerini ve Yeni Tip Koronavirüs'ten korunmak amacıyla '14 Kural'a uymalarını istiyoruz." diye konuştu.

KÖŞE BUCAK TEMİZLENİYOR

Talas Belediyesi tarafından yürütülen koronavirüs çalışmaları kapsamında Kaymakamlık, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezleri, eczaneler, muhtarlıklar, PTT ve banka şubeleri ile resmi kurumların güvenlik noktalarında hijyen ve dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bununla birlikte ilçe sınırlarındaki otobüs ve tramvay durakları, Talas Belediyesi otobüsleri, personel servisleri, ATM'ler, kart dolum noktaları, çocuk oyun alanları, umumi tuvaletler, sosyal tesisler ve camilerde periyodik olarak çalışmalara devam ediliyor.

Koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya devam eden Talas Belediyesi, koruyucu önlemler çerçevesinde personelin öğle yemeklerini hijyenik paketlerle odalara servis etmeye devam ediyor. - KAYSERİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Talas Belediyesi, Koronavirüs, Talas, PTT, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Talas'ta her noktada temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD’li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
’Biz de yardıma hazırız’ diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haberler
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza

Son Dakika Güncel Haberleri

14:18: İslahiye'de eczanede şeritli koronavirüs önlemi - Haber 14:18: Sason'da korona virüs önlemleri kapsamında hijyen denetimleri arttırıldı - Haber 14:17: Şehit Karataş son yolculuğuna uğurlandı - Haber 14:17: İşaret diliyle evde kal çağrısı yaptı, Bakan Gül'den ona destek geldi - Haber 14:16: Niğde'de hükümlüler günlük 20 bin adet maske üretiyor - Haber 13:57: Bir polis memuru Manisa Otogarı'nda yaşlı adama bağırdı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber 12:59: 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı - Haber 12:58: "Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler