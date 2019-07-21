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Talas'ta Kardeşlik pikniği

Talas Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı tarafından Azerbeycan, Irak Türkmeni, Kazakistan ve Türkiye kardeşliğini pekiştirmek amacıyla aile pikniği düzenlendi.

21.07.2019 12:47 Talas
Talas Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı tarafından Azerbeycan, Irak Türkmeni, Kazakistan ve Türkiye kardeşliğini pekiştirmek amacıyla aile pikniği düzenlendi.

Mahalle muhtarı Adem Atasoy, Talas Yenidoğan Mahallesi 75. Yıl Parkında düzenlenen pikniğin neşeli geçtiğini söyledi. Atasoy, çocukların yüzlerinin gülmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Birliğimizi beraberliğimizi vurgulamak, geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzünü biraz olsun gülümsetebilmek için piknik organize ettik. Pikniğimize katılan Talas Belediye Mustafa Yalçın'a ve değerli müdürlerimize, kıymetli cami mektebi derneği kardeşlerime ve tüm dostlarımıza mahallem adına teşekkür ederim." diye konuştu. Aileler arasında birlik ve beraberliğin sağlandığı pikniğe katılım son derece yüksek olurken, renkli görüntüler yaşandı. Ayrıca, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Yenidoğan, Talas, Irak, Güncel

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