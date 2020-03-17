Talas'ta karla mücadele
Talas Belediyesi Kış Çalışması ekipleri, Mart ayında yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte yeniden harekete geçti.
17.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:09
Talas Belediyesi Kış Çalışması ekipleri, Mart ayında yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte yeniden harekete geçti.
Havanın soğumasıyla birlikte etkisini gösteren kar yağışı sonrasında ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Kış Çalışması kapsamında 2 vardiya ve 4 grup halinde, 69 personelle 24 saat boyunca çalışmalarını devam ettiriyor. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerdeki yollarda çalışan ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Özellikle kırsal mahallelerde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle yoğunlaşan çalışmalarla ulaşımın rahat ve sorunsuz sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda akşam saatlerinde başlayan çalışmalarla ilçede kapalı yol bulunmuyor.
Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda Talas Belediyesi'nin 'Alo 153' veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayarak yardım alabilir. - KAYSERİ
Havanın soğumasıyla birlikte etkisini gösteren kar yağışı sonrasında ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Kış Çalışması kapsamında 2 vardiya ve 4 grup halinde, 69 personelle 24 saat boyunca çalışmalarını devam ettiriyor. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerdeki yollarda çalışan ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Özellikle kırsal mahallelerde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle yoğunlaşan çalışmalarla ulaşımın rahat ve sorunsuz sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda akşam saatlerinde başlayan çalışmalarla ilçede kapalı yol bulunmuyor.
Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda Talas Belediyesi'nin 'Alo 153' veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayarak yardım alabilir. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Talas Belediyesi, Güncel
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