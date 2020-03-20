Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Talas'ta karla mücadele sürüyor - Güncel

Talas'ta karla mücadele sürüyor

Kayseri'de Mart ayında kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte Talas Belediyesi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

20.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:14
Talas'ta karla mücadele sürüyor
Kayseri 'de Mart ayında kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte Talas Belediyesi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Talas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışıyla mücadele için Talas Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Talas Belediyesi ekipleri, vatandaşların yeniden başlayan kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için 24 saat nöbetini sürdürüyor. Kar yağışının etkisini yeniden artırmasıyla birlikte mücadeleyi aksatmayan ekipler, kırsal mahalleler başta olmak üzere ana arter ve caddelerde kar temizleme çalışmalarında yoğunlaştı. Ekipler ayrıca don ve buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Araç ulaşımının yanında yaya ulaşımı için de çalışan ekipler, kaldırımlar ve özellikle engelli rampalarını da kardan temizliyor. Karla mücadele için her an hazır bekleyen Talas Belediyesi ekipleri 69 personelle 2 vardiya halinde 8 tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 3 greyder ve 3 traktör ile çalışmalarını yürütüyor.

Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda Talas Belediyesi'nin 'Alo 153' veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayarak yardım alabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı Güncel
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Güncel
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading