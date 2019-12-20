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Talas'ta mucitler yarışacak

Talas Belediyesi tarafından her yaş grubuna açık icat yarışması düzenleniyor.

20.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:13 Talas'ta mucitler yarışacak
Belediyesi tarafından her yaş grubuna açık icat yarışması düzenleniyor. 'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' sloganıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 21 'ta başlıyor. Elektronik, mekanik, ahşap ve endüstriyel tasarım, enerji ve çevre, akıllı şehirler ve robotik konularında yapılacak yarışmanın başvuruları 24 Ocak 2020'de sona erecek.

Talas Belediyesi yeniliklere destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde genç mühendis adaylarına elektrikli otomobil çalışmaları için destek vereceğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şimdi de saklı fikirlerin ortaya çıkması için mucitleri teşvik ediyor. Yarışma şeklinde gerçekleşecek projeyle birçok kategoride yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi sağlanacak. "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" sloganıyla gerçekleşecek yarışmaya katılmak için yaş sınırı aranmıyor. 21 Aralık-24 Ocak tarihleri arasında başvurulacak ve 2 ayrı tarihte yapılacak yarışmanın ilki 2 Mayıs 2020 tarihinde ikincisi ise 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek. Etkinlikte mucitler; elektrik-elektronik, ahşap ve endüstriyel tasarımlar, enerji ve çevre konuları, akıllı şehirler, ulaşım ve robotik kategorilerinde yarışacak.

Yarışma hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için www.talas.bel.tr adresi ya da Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 437 00 54-55 numaralı telefonu kullanılabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Aralık, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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