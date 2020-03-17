Talas'ta Öğle Yemekleri Odalara Servis Edildi
Koronavirüse karşı önlemlerini artıran ve ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi'nde, belediyede görev yapan personelin öğle yemekleri de odalarına servis edildi.
17.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:02
Koronavirüse karşı önlemlerini artıran ve ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi'nde, belediyede görev yapan personelin öğle yemekleri de odalarına servis edildi.
Koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya devam eden Talas Belediyesi, koruyucu önlemler çerçevesinde yemekhaneyi de kapattı. Personelin toplu olarak bir araya gelmesinin önüne geçmek amacıyla yemekhanenin kapatılmasıyla birlikte öğle yemekleri odalara kapalı paketler halinde servis edilmeye başlandı.
Uygulamadan son derece memnun olan çalışanlar ise, "İnsanların toplu olarak bir araya gelmemesi gereken bu günlerde, son derece hassas ve titiz bir yöntem ile öğle yemeğimizi yeme imkanı bulduk. Bizi düşünen ve yemeklerimizi odalarımızda huzurlu şekilde yememizi sağlayan Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederiz." diye konuştu. - KAYSERİ
Koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya devam eden Talas Belediyesi, koruyucu önlemler çerçevesinde yemekhaneyi de kapattı. Personelin toplu olarak bir araya gelmesinin önüne geçmek amacıyla yemekhanenin kapatılmasıyla birlikte öğle yemekleri odalara kapalı paketler halinde servis edilmeye başlandı.
Uygulamadan son derece memnun olan çalışanlar ise, "İnsanların toplu olarak bir araya gelmemesi gereken bu günlerde, son derece hassas ve titiz bir yöntem ile öğle yemeğimizi yeme imkanı bulduk. Bizi düşünen ve yemeklerimizi odalarımızda huzurlu şekilde yememizi sağlayan Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederiz." diye konuştu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Talas Belediyesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu