Talas'ta Yaban Hayvanları Unutulmadı

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:24



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:24

Talas Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının eksi derecelerde seyrettiği soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları ile sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.Kış şartlarında büyük sorun olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Talas Belediyesi ekipleri, yaban hayvanları unutmadı.Ekipler ilk olarak Kayseri-Malatya karayolu Başakpınar mevkiindeki yaban hayvanları için hareket etti. Daha sonra Derevenk Vadisi çevresine gelen ekipler, ardından Ali Dağı civarında yemleme yaptı.Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmelerine yardımcı olduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye ekiplerimiz belli aralıklarla doğaya yem bırakıyor" dedi.Başkan Palancıoğlu, "Hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara, belirli aralıklarla yem bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumak için çalışıyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple ilçemizin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz" diye konuştu."Herkesin hayvanların da bir can taşıdığını unutmaması gerekir" diyen Başkan Palancıoğlu, "Bireysel olarak da hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve soframızdan arta kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına ayırmalıyız. Onların da bir can taşıdığını unutmayarak duyarlılık göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ