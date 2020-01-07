Haberler » Güncel » Talas'ta yol güvenliği için kar direkleri - Haber

Talas'ta yol güvenliği için kar direkleri

Talas Belediyesi soğuk ve kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için yol kenarlarına istikamet görmeyi kolaylaştırıcı kar direği dikmeye başladı.

07.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:15 Talas'ta yol güvenliği için kar direkleri
Belediyesi soğuk ve kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için yol kenarlarına istikamet görmeyi kolaylaştırıcı kar direği dikmeye başladı.

Karla mücadelede 2 vardiya ve 4 grup olarak, 69 personelle 24 saat çalışan Talas Belediyesi, bir yandan da çevrenin karla kaplandığı arazideki yollarda istikamet belirlemek için işaretleme çalışması yürütüyor. Özellikle Talas'ın yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde yapılan çalışmalarla yolların her iki yanına belirli aralıklarla 3'er metre uzunluğunda beyaz, kırmızı ve siyah renklerden oluşan fosforlu direkler dikiliyor. Talas Belediyesi ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda araçlarıyla seyahat eden vatandaşların yoldan çıkmaları engellenmiş oluyor. Bu direkler sayesinde ayrıca karla mücadele çalışması yapan ekipler yolu daha net olarak belirlemiş oluyor.

Direklerin Talas Belediyesince hazırlandığı, montaj işleminin ise Karayolları ekiplerince gerçekleştiği çalışmada 1000 adet direk dikilerek hem sürücüler için hem de karla mücadele ekipleri için yol güvenliği sağlanmış oldu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:28   Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3) - Haber
09:28   İzmir'de 7 DEAŞ mensubu yakalandı - Haber
09:28   Ankara Büyükşehir Belediyesi 145 taşınmaz için ihaleye çıkacak - Haber
09:27   Telefon dolandırıcıları, bu kez polise, kendilerini komiser olarak tanıttı - Haber
09:21   İsmet Sezgin Efeler'de anıldı - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:00   Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
7.01.2020 09:33:16