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Talas'ta zabıta fırın denetiminde

Talas Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçedeki fırın ve unlu mamül satan işletmelerde denetim yapıldı.

12.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:00Talas'ta zabıta fırın denetiminde
Talas Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçedeki fırın ve unlu mamül satan işletmelerde denetim yapıldı. Ekmeklerin gramajlarını kontrol eden ekipler, hijyen standartlarına uygunlukla ilgili incelemelerde bulundu.

İşletmelerde hijyen, gramaj ve ambalaj gibi konuların üzerinde durulduğu denetlemede zabıta ekipleri, ruhsat ve evrak kontrolleri de gerçekleştirdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik yapılan denetimlerde ilk olarak imalathaneler başta olmak üzere malzeme depoları ve araç gereç gibi çeşitli alanlarda denetim yapıldı.

Çalışanların temizlik ve hijyene gösterdiği önemin de dikkate alındığı incelemeler sonunda şartlara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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