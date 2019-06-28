28.06.2019 10:55
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Talas'ta zabıtadan market ve pazar denetimi

Talas

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için periyodik gıda denetimlerini sürdürüyor.

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için periyodik gıda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler planlanan takvime göre yaptıkları çalışmalarda Ramazan ayının ardından marketlerde yerli ürün etiketlerini, fiyatları ve paketlerde yer alan ağırlıkların kasadaki karşılaştırmalarını kontrol etti.

Vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi için önem verilen kontrollerde ekmekten makarnaya, çay ve meyve suyundan süt ve et ürünlerine kadar her türden gıda maddeleri incelendi. Yapılan incelemelerde uygunsuzluk tespit edilmeyen işyerlerine hassasiyetleri için teşekkür edildi.

Zabıta ekipleri, marketlerin dışında ayrıca pazar yerlerinde de incelemelerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde mahalle pazarlarında satılan ürünlerin denetimleri yapıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Talas Belediyesi , Zabıta , Güncel

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