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Talas'tan '#evde kal'anlara telefonla psikolojik destek

Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.

31.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:21
Talas'tan '#evde kal'anlara telefonla psikolojik destek
Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte başlatılan "#Evdekal" kampanyasıyla uzun süre kapalı alanda kalan vatandaşlara, oluşabilecek psikolojik sorunlara karşı destek sağlanıyor.

Talas Belediyesi uzman psikologları tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmette vatandaşlara telefonla ücretsiz psikolojik danışmanlık yapılıyor. Bu çerçevede kapalı alanda uzun süre kalmanın getireceği ruhsal sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0352 503 12 51 numaralı telefonu arayabilecekler. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Talas Belediyesi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Talas'tan '#evde kal'anlara telefonla psikolojik destek - Haberler

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