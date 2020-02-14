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Talas'tan zeka ve akıl oyunları kursu

Talas Belediyesi 7-10 yaş arası çocuklara yönelik "Zeka ve Akıl Oyunları" kursu düzenliyor.

14.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:56Talas'tan zeka ve akıl oyunları kursu
Talas Belediyesi 7-10 yaş arası çocuklara yönelik "Zeka ve Akıl Oyunları" kursu düzenliyor. Kursa ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılabilecek.

Her hafta cumartesi günü gerçekleşecek olan kurs programı 15 Şubat Cumartesi günü başlayacak. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür ve Merkezi'nde verilecek kursta çocukların eğlenirken öğrenmesi ve çeşitli beceriler kazanması hedefleniyor.

Zeka oyunlarını ve becerilerin gelişmesini kapsayan kurs, Talas Belediyesi tarafından yarıyıl tatiliyle birlikte başlatılmış ve tatil boyunca devam etmişti. Veli ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören kurs programı eğitim döneminde de devam edecek.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat edilebilir veya 0352 502 01 72 numaralı telefon aranabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Akıl Oyunları, Güncel

Kaynak: İHA

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