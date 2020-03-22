Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Talas Vefa Destek Grubu Sokağa Çıkması Yasak Olan Vatandaşların Yardımına Koşacak - Haberler

Talas Vefa Destek Grubu Sokağa Çıkması Yasak Olan Vatandaşların Yardımına Koşacak

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşturulan Talas Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 4 ekip oluşturdu.

22.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:59
Talas Vefa Destek Grubu Sokağa Çıkması Yasak Olan Vatandaşların Yardımına Koşacak
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşturulan Talas Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 4 ekip oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen, 'İhtiyaç halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vali veya Kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu Oluşturulacaktır' kararınca Talas Vefa Destek Grubu oluşturuldu.

Talas Vefa Destek Grubu tarafından yapılan toplantıda, belediye emniyet ve Kızılay görevlilerinden oluşan 4 ayrı ekip kurulması, ekiplerin belediye tarafından tahsis edilen araçlar ile hareket etmesi, Vefa Destek Grubu hizmet ekibinin belediyeye ait Esma Hatun Tesisleri'nde konuşlandırılması, çalışma saatleri 09: 00-17: 00 arasında olması ve haftanın 7 günü siparişlerin alınması kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda şu kararlar da alındı:

"112'ye gelen başvurular Vefa Destek Grubu hizmet hattına ulaştırılacak. Masa başındaki personel sipariş veren kişinin tercih ettiği market yetkilisi ile iletişime geçirecek. Siparişi veren kişi alışverişinin yapılmasını istediği marketin elemanı tarafından aranarak sipariş alınacak, istenen siparişi hazırlayacak ve yerine teslim edilmek üzere ekibe dahil olacak.

Market yetkilisi hazırlanan siparişlerle birlikte yerine teslim edilmek üzere ekibe dahil olacak. Kart veya nakit ödemelerde sadece market ekibi muhatap olacak. Kırsalda bu çalışma muhtarlar üzerinden ekibe ulaştırılacak. Marketler kendilerine özel direkt sipariş hatlarından da aldıkları siparişleri kendi araçlarıyla evlere servis yapacak. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Talas Belediyesine ve Talas Kızılay Şube Başkanlığına kayıtlı muhtaç ailelerin ihtiyaçları mutat olduğu üzere kendilerine ulaştırılacak. Bu çalışmaya katılmak isteyen diğer marketler Vefa Destek Grubuna müracaat ederek hizmete katılabilecekler." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Talas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi Haberler
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar

Son Dakika Güncel Haberleri

Karaman'da parklardaki oturma bankları kaldırıldı - Haber ABD Ordusu New York'ta sokağa indi - Haber "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara hizmet verecek - Haber Karaman'da cadde, sokak ve kaldırımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Haber Ağrı'da polis vefa görevinde - Haber Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber
Loading