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Talaş yüklü tır devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Ankara yolunda talaş yüklü tır yan yattı.

09.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:59
Talaş yüklü tır devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Ankara yolunda talaş yüklü tır yan yattı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken talaşlar yola saçıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den yüklediği talaşı İnegöl'de bulunan bir fabrikaya getiren 43 FN 361 plakalı tır sürücüsü Eyüp K. köprülü kavşaktan aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır dorsesiyle birlikte yan yatırdı. Kazada sürücü yaralanmazken talaşlar yola saçıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yan yatan tır kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Köprülü, Ankara, 3. Sayfa
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