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Talasemi hastalığı için farkındanlık konferansı

Kayseri'de talasemi hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için konferans düzenlendi.

22.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:04 Talasemi hastalığı için farkındanlık konferansı
'de talasemi hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için konferans düzenlendi.
Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) Talasemi Farkındalık Konferansı gerçekleştirildi.
Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Başdemir, konferansta talaseminin oluşumu, tedavisi, ilik nakli ve hastalığa karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgiler verdi.
Konferans sonunda AGÜ Rekto¨ru¨ Prof. Dr. I·hsan Sabuncuogˆlu'na derneğe verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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