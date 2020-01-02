Haberler » Spor » Talasgücü Belediyespor, Antalya yolcusu - Spor

Talasgücü Belediyespor, Antalya yolcusu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 2.yarı hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

02.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:42 Talasgücü Belediyespor, Antalya yolcusu
Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 2.yarı hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. temsilcisi, 5-12 Ocak tarihlerinde 'da kamp yapacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ligin ilk yarısını topladığı 22 puan ile 4. sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor, ikinci yarı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugünü Beştepeler Mesire Alanı'nda kros yaparak geçiren Sarı-Kırmızılı takım iki gün daha Kayseri'de çalıştıktan sonra kamp için Antalya'ya gidecek. 5-12 Ocak tarihlerinde Antalya'da kamp yaparak ikinci yarıya hazır hale gelmeye çalışacak olan Kayseri ekibi burada 3 hazırlık maçı yapacak. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, ligin ikinci yarısı öncesinde tüm eksikleri gidererek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. - KAYSERİ

Kayseri, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:20   Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi feshediliyor - Spor
13:18   Boluspor'da iki transfer - Spor
13:16   2019'un "muhteşem çocuğu" Ömer Faruk Beyaz - Spor
13:10   Trabzonspor taraftar gruplarından "destek" açıklaması Açıklaması - Spor
13:05   Trabzonspor son dakika transfer haberleri - Spor
12:46   Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir - Spor
11:58   Cüneyt Çakır, 5 ayda 305 bin lira kazandı - Spor
11:54   Akhisarspor'a, Dany ve Josue'nin alacaklarından dolayı transfer yasağı getirildi - Spor
11:44   David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu - Spor
11:10   Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarına noktayı koydu: Sivasspor'dan ayrılmayacağım - Spor
2.01.2020 13:25:32