Haberler » Spor » Haber

Talasgücü Belediyespor eski Başkanı toprağa verildi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı ve Talasgücü Belediyespor Kulüp eski Başkanı Ali Rıza Karakullukçu toprağa verildi.

05.10.2019 13:51Talasgücü Belediyespor eski Başkanı toprağa verildi
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı ve Talasgücü Belediyespor Kulüp eski Başkanı Ali Rıza Karakullukçu toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayata gözlerini yuman Ali Rıza Karakullukçu, cenazesi Talas'ta kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca mezarlığına defnedildi. Ali Rıza Karakullukçu'nun cenazesine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi çalışanları, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri, Talasgücü Belediyespor kulüp yönetimi ve teknik heyeti, amatör spor idarecileri katıldı.

Ali Rıza Karakullukçu kimdir

1962 Yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1987 yılında Anadolu Üniversitesi işletme bölümünden mezun olarak tamamladı. Mesleki eğitimine devam eden Karakullukçu, 1998 yılında Belediye Bütçesi ve Muhasebesi ve Yeni Kamu İhale Kanunu ve Yönetmelikleri, 2005 yılında Hizmet İçi Eğitim Semineri, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Kalite Tetkiki Eğitimi, 2006 yılında Hizmet içi Eğitim Semineri ve 2011 yılında Dokümantasyon eğitimleri almıştır. İş hayatına 1986 yılında Talas Belediyesi Emlak Vergi Dairesinde başladı, 14 yıl yazı işleri müdürlüğünde görev aldıktan sonra 2011 yılından bu yana Talas Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Karakullukçu, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Talasgücü Belediyespor kulübü üyesi idi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:01 Selim soydan, fenerbahçe-antalyaspor maçındaki tepkisiyle ilgili konuştu
16:59 Alanya Triatlon'da 50 ülkeden bin sporcu ter döküyor
16:58 Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi
16:53 Kaş'taki dalış şampiyonasında türk sporcudan dünya rekoru
16:52 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
16:50 Akhisarspor: 1-0
16:50 Tunceli gençleri, proje kapsamında Ordu'da