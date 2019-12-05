Haberler » Spor » Talasgücü Belediyespor, iç saha kâbusunu geride bıraktı - Spor

Talasgücü Belediyespor, iç saha kâbusunu geride bıraktı

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk iç saha galibiyetini ligin 11. Haftasında İdman Yurdu 1925 takımını 4-1 yenerek elde etti.

05.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:47Talasgücü Belediyespor, iç saha kâbusunu geride bıraktı
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk iç saha galibiyetini ligin 11. Haftasında İdman Yurdu 1925 takımını 4-1 yenerek elde etti.

Bölgesel Amatör Lig 5. Gru'ta bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan Talasgücü Belediyespor, 'de ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta İdmanyurdu 1925 takımını yenerek elde etti. Bu sezon kendi evinde 5. Maçına çıkan Sarı-Lacivertli takım daha önce oynadığı maçlarda 3 yenilgi ve 1 beraberlik alabilmişti. Grupta zirvenin iddialı takımları arasında bulunmasına rağmen sadece iç saha maçları değerlendirildiğinde 12. Basamakta kendine yer bulabilen Kayseri temsilcisi, bu hafta ise deplasmanda Göremespor ile karşılaşacak. Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısına ise kendi sahasında oynayacağı Mucur Yabanlıspor maçı ile nokta koyacak.

Kapadokya Göremespor-Talasgücü Belediyespor maçı 8 Aralık Pazar günü Nevşehir 3 Nolu sahada saat 14.00'da başlayacak. Maçı İlhan Maçin, Yeter Karaçalı ve Abdullah Semerci hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelede Süleyman Karacan ise 4. Hakem olarak görev yapacak. - KAYSERİ

Kapadokya, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

08:47 Deniz Türüç: Euro 2020'deki Milli Takım için kavga edeceğiz - Spor
08:47 Bu tempoya can mı dayanır? - Spor
08:47 Beşiktaş için ipleri kopardı - Spor
08:47 'Burnun uzunsa ofsaytta kalıyorsun' - Spor
08:47 'Sakat olsa forma vermem' - Spor
08:18 Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaray paylaşımı gündeme oturdu - Spor
23:58 Fatih Terim yedek kulübesinde çılgına döndü! - Spor
23:42 Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun - Spor
23:13 Galatasaray-Tuzlaspor maçında gerginlik! - Spor
22:56 Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor - Spor
5.12.2019 08:59:26