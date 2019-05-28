Talasgücü Belediyespor U19 finalde

U19 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor adını finale yazdırdı.
Samsun'da oynadığı yarı final maçında Adana Yüksel Gençlikspor'u 3-1 mağlup eden Talasgücü Belediyespor adıı finala yazdırarak tarih yazmaya devam ediyor.
U19 Türkiye Şampiyonasında kayıpsız yoluna devam eden Sarı-Lacivertliler bugün final maçında İstanbul ekibi İFAspor ile karşı karşıya gelecek. Talasgücü Belediyespor final maçını kazanarak U19 Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.
Sarı-Lacivertliler kupayı kazanması halinde Kayseri'ye bir ilki yaşatacak. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA