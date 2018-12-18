Talasgücü Belediyespor'un İlk Yarı Karnesi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısını 18 puanla 7.sırada tamamladı.
2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig maçları 22-23 Eylül
2018 başlarken 15-16 Aralık
2018 tarihinde oynanan maçlar ile ligin ilk yarısı tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan 13.hafta karşılaşmaları ile Bölgesel Amatör Lig'de ilk yarı perdesi kapandı. Kayseri
ekibi Talasgücü Belediyespor 5.Grupta oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını tamamladı.
Ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 16 gol atan Sarı-Lacivertliler kalesinde ise 14 gol gördü. Kayseri'yi BAL Liginde tek temsil eden ekip konumunda olan Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlar ile ligin en renkli ve iyi futbol oynayan takımlarından biri oldu.
"Ligin ikinci yarısı hazırlıkları Pazartesi günü başlıyor"
Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısının hazırlıklarına 24 Aralık Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Ligin ilk yarısının son maçında İskenderun
Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 yenerek devreye 3 puanla giren Sarı-Lacivertli takıma teknik heyet 1 hafta izin verdi. Teknik heyetin verdiği izin sonrası futbolcular memleketlerine giderken Pazartesi günü yeniden Kayseri'ye toplanarak çalışmalarına kaldıklarını yerden devam edecekler.
"13.hafta 2 kırmızı kart"
Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında oynanan 13 maçta sadece 2 maçta kırmızı kart gördü. Ligin ikinci haftasında oynanan Medcem Selifke Belediyespor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Mustafa İlkay Kartal
ve ligin 10.haftasında oynanan İçekspor maçında yine çift sarı karttan Mehmet Tahir
Kalem gördü.
Talasgücü Belediyespor'un ligin ilk yarıda oynadığı maçlar;
1.Hafta 1970 Hisarspor 1-2 Talasgücü Belediyespor
2.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-2 Medcem Silifke
Belediyespor
3.Hafta Kapadokya
Göremespor 0-0 Talasgücü Belediyespor
4.Hafta Talasgücü Belediyespor 3-1 Adana
Vefa 01 Spor
5.Hafta Mut
İdman Yurdu Belediyespor 2-1 Talasgücü Belediyespor
6.Hafta Talasgücü Belediyespor 0-1 Arsuz
Karaağaçspor
7.Hafta Kırıkhanspor
2-2 Talasgücü Belediyespor
8.Hafta Talasgücü Belediyespor 0-0 Ceyhanspor
9.Hafta 68 Aksaray
Belediyespor 1-1 Talasgücü Belediyespor
10.Hafta Talasgücü Belediyespor 1-1 İçelspor
11.Hafta 7 Mart Kadirli
DEmirspr 1-2 Talasgücü Belediyespor
12.Hafta Adana Kiremithanespor 1-0 Talasgücü Belediyespor
13.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 İskenderun Belediye Gençlik ve Spor. - KAYSERİ
Aralık,Kayseri
Kaynak: İHA