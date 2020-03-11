Talasgücü Belediyespor yükselişte
Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.
11.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:04
Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri Talasgücü Belediyespor, son 8 maçında 1 kez mağlup oldu. 39 puanla grupta 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligi kalan haftalarında alacağı sonuçlar ile ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.
Talasgücü Belediyespor'un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor
15.Hafta Reyhanlıspor 0-0 Talasgücü
16.Hafta Talasgücü 0-0 Pozantı Gençlik
17.Hafta Meskispor 1-0 Talasgücü
18.Hafta Talasgücü 7-0 Tüysüzspor
19.Hafta Sultanhanıspor 0-1 Talasgücü
20.Hafta Talasgücü 5-0 Sorgun Belediyespor
21.Hafta Talasgücü 1-0 İskenderunspor
Talasgücü Belediyespor'un ligde kalan son 5 maçının 2'sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor'u konuk edecek. - KAYSERİ
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri Talasgücü Belediyespor, son 8 maçında 1 kez mağlup oldu. 39 puanla grupta 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligi kalan haftalarında alacağı sonuçlar ile ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.
Talasgücü Belediyespor'un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor
15.Hafta Reyhanlıspor 0-0 Talasgücü
16.Hafta Talasgücü 0-0 Pozantı Gençlik
17.Hafta Meskispor 1-0 Talasgücü
18.Hafta Talasgücü 7-0 Tüysüzspor
19.Hafta Sultanhanıspor 0-1 Talasgücü
20.Hafta Talasgücü 5-0 Sorgun Belediyespor
21.Hafta Talasgücü 1-0 İskenderunspor
Talasgücü Belediyespor'un ligde kalan son 5 maçının 2'sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor'u konuk edecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Spor
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı