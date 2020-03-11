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Talasgücü Belediyespor yükselişte

Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.

11.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:04
Talasgücü Belediyespor yükselişte
Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri Talasgücü Belediyespor, son 8 maçında 1 kez mağlup oldu. 39 puanla grupta 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligi kalan haftalarında alacağı sonuçlar ile ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.

Talasgücü Belediyespor'un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor

15.Hafta Reyhanlıspor 0-0 Talasgücü

16.Hafta Talasgücü 0-0 Pozantı Gençlik

17.Hafta Meskispor 1-0 Talasgücü

18.Hafta Talasgücü 7-0 Tüysüzspor

19.Hafta Sultanhanıspor 0-1 Talasgücü

20.Hafta Talasgücü 5-0 Sorgun Belediyespor

21.Hafta Talasgücü 1-0 İskenderunspor

Talasgücü Belediyespor'un ligde kalan son 5 maçının 2'sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor'u konuk edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Spor

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