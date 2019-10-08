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Talasgücü lige ısındı

Talasgücü Belediyespor 3.haftayı 4 puanla noktalandırdı.

08.10.2019 09:02Talasgücü lige ısındı
Talasgücü Belediyespor 3.haftayı 4 puanla noktalandırdı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk galibiyetini aldı. Pozantı deplasmanında 9 kişi kalmasına rağmen 3 puanı 2 golle alan Talasgücü Belediyespor'da moraller yükseldi.

Lige Yahyalıspor beraberliği ile başlayan, sonrasında Reyhanlıspor'a mağlup olan Talasgücü Belediyespor, Pozantı galibiyeti ile moral buldu.

Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan "Ligin ikinci haftasında kendi sahamızda yenildiğimiz Reyhanlıspor yenilgisini Pozantı deplasmanında aldığımız galibiyet ile telafi ettik. Artık lige ağırlığımızı iyice vereceğiz. Rakiplerimizin korkulu rüyası olacağız Talasgücü Belediyespor olarak hedefimiz üst sıraları zorlamak olacaktır" dedi. - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Pozantı, Spor

Kaynak: İHA

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