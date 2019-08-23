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Talasgücü, Melihşah ile anlaştı

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, İçel İdman Yurdu'ndan Melihşah Aslan'ı tranfser etti.

23.08.2019 15:31 Talasgücü, Melihşah ile anlaştı
Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, İçel İdman Yurdu'ndan Melihşah Aslan'ı tranfser etti.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Talasgücü Belediyespor, altyapısından yetişen ve ardından Süper Lig takımlarından Gançlerbirliği'ne tranfser olan Melihşah Aslan'ı yeniden kadrosuna kattı. Gençlerbirliği'nin ardından sırasıyla Hacettepespor, Osmaniyespor ve İçel İdmanyurdu formaları giyen Melihşah Aslan, yeni sezonda Talasgücü için ter dökecek. - KAYSERİ

Kayseri, İçel, Spor

Kaynak: İHA

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