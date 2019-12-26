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Talasgücü start verdi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Talasgücü Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına tesislerinde başladı.

26.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:03 Talasgücü start verdi
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Talasgücü Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına tesislerinde başladı.

Dört sezondur BAL'da başarılı performansı ile dikkat çeken Talasgücü Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Ligin ilk yarısını 6 galibiyet 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 4. sırada tamamlayan sarı- lacivertli takım, ligin ikinci yarısında daha da üst sıralarda tamamlamayı amaçlıyor.

İkinci yarıdaki hedeflerini anlatan Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan yaptığı açıklamada, "Ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün başladık. İkinci yarıda ilk yarıdaki hataları telafi ederek en az puan kaybı ile ligi daha iyi bir yerde bitirmek hedefindeyiz. Tam kadro çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ligin ikinci yarısına takım olarak eksiksiz başladık. Bizden hiçbir zaman desteklerini eksik etmeyen Onursal Başkanımız ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

TAKVİYELER HAFTA SONU TAKIMDA

Yeni sezonda takıma iki oyuncu takviye yapmayı planladıklarını belirten Aslan, "Transfer görüşlerimizi tamamladık. Oyuncularımız hafta sonu takımımıza katılacak. Talasımıza yakışır bir takım olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ligi bitirebildiğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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