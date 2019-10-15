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Talaslılar'dan 'Evine, işyerine bayrak as' kampanyası

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken Talas Belediyesi de harekata destek amacıyla ilçede bulunan ev ve işyerlerine Türk Bayrağı dağıttı.

15.10.2019 09:08Talaslılar'dan 'Evine, işyerine bayrak as' kampanyası
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken Talas Belediyesi de harekata destek amacıyla ilçede bulunan ev ve işyerlerine Türk Bayrağı dağıttı.

'Evine, işyerine bayrak as' kampanyasına katılmak isteyen esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtan Talas Belediyesi'nin bu yaklaşımı büyük takdir gördü.

Belediye ekiplerince Talas'ın ana arterlerinde dağıtılan bayraklar, iş yeri sahipleri tarafından dükkanların girişine asılırken vatandaşlar da evlerinin balkonlarına ve pencerelerine bayrak asarak Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ortaya koydu.

Barış Pınarı Harekatına sağladığı destekten ve bayrak dağıtımından dolayı Talas Belediyesi'yle gurur duyduklarını dile getiren Talas esnafı, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Talas Belediyesi, Fırat, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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