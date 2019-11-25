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Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Talat Atilla, senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpasın bir unsurudur" açıklamasına sert tepki gösteren gazeteci Talat Atilla, "Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır." dedi.

25.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:55

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın " 'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Söz konusu iddia ile ilgili CHP ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kumpasın Beştepe'de kurulduğunu iddia ederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten söz konusu açıklamaya sert tepki geldi. Öztrak'ın açıklamalarını "siyasi sabotaj" olarak değerlendiren Çelik, CHP'ye Erdoğan'dan özür dileme çağrısında bulundu.

"KİM SARAYIN KUMPASÇISI İSE O ALÇAKTIR"

Tüm bu tartışmaları başlatan ve CHP'deki, kaynağını açıklamayı reddeden isim Talat Atilla'dan ise yeni bir açıklama geldi. Atilla kendisi hakkında Saray'ın kumpasçısı diyenlere ''Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır'" diyerek sert tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde "Kaynağıma göre Erdoğan ile görüşen isim Muharrem İnce" açıklamasını yaparak tartışmalara farklı bir boyut getiren Turan, daha sonra hata yaptığını belirterek, Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dileyen bir yazı kaleme alacağını açıklamıştı. Turan ayrıca, haber kaynağının da Talat Atilla olduğunu söylemişti.

Talat Atilla ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konu ile ilgili açıklama yapmaya davet etmişti. Atilla, "Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım" şeklinde konuşmuştu.

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Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi

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