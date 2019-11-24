Talat Atilla'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Açıklama yap" çağrısı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın, CHP'li Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Kasım tarihinde Külliye'de yaptığını iddia ettiği görüşme haberinin kaynağı olarak gösterdiği Türktime gazetesi yazarı Talat Atilla'dan yeni bir açıklama geldi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konu ile ilgili açıklama yapmaya davet eden Atilla, "Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım" şeklinde konuştu. Atilla'nın söz konusu paylaşımı Muharrem İnce'nin canlı yayında konuşurken yapması dikkat çekti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Talat Atilla şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım..."

İşte Atilla'nın o paylaşımı;

Timetürk internet sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Talat Atilla, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın Külliye'deki görüşme iddialarının kaynağını açıkladıktan sonra yazdığı köşe yazısında olayın detaylarını paylaşmıştı.

"KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIM" DEMİŞTİ

Talat Atilla, Külliye'deki görüşme iddialarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Rahmi Turan "Gazeteci kaynağını açıklamaz" dediği için ve Rahmi Turan'ı korumak için "Benim dememeyi tercih ettim"Konuyu en ufak ayrıntısına kadar yazmanın vakti geldi.

Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim...

Hatta, bununla yetinmedim.

Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım.

Haberi ilk önce zaman zaman yazılarımdan alıntı yapan, Turktime'da yazan Rahmi Turan'a verecektim ama yurt dışı telefonu çalınca saat farkını o an hesaplayamadığım için gece olabilir diye arayıp kapattım.

Bunun üzerine sahibi olduğum haber sitesini kendi hesabında öneren Uğur Dündar'ı aradım. Dündar bana "CHP'yi dizayn ediyor diye saldırırlar" dedi.

Bunun üzerine haberi kendi sitem de yazmaya karar verdim ancak Rahmi Turan'ı çaldırıp kapattığım için, neden aradın sorusuna da yanıt olsun, hem de ilk haberi yazmasına niyetlendiğim kişi olduğu için arayarak haberi söyledim."

TALAT ATİLLA KİMDİR?

Ankara'da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.

28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde "Yılın Siyaset Yazarı" ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında "Özel Haber" ödülünü aldı.

Talat Atilla 2002 yılında www.tuktime.com adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra www.internetoku.com adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.

Talat Atilla 51 yaşındadır.