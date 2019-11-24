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Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı

Beştepe'ye giden CHP'linin Muharrem İnce olduğunu öne süren gazeteci Talat Atilla'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Kaynağının Kılıçdaroglu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını alarak haberi kendisine getirdiğini belirten Atilla, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine 'yüzde yüz' yanıtı geldi." dedi.

24.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:26

Türkiye'yi günlerdir meşgul eden tartışmada Beştepe'de Erdoğan ile görüşen CHP'li'nin Muharrem İnce olduğunu öne süren gazeteci Talat Atilla'dan Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yaptı.

Kendisine yönelik eleştirilere değinen Atilla, "Yayın organlarında, sosyal medyada benimle hesabı olan, daha önce eleştirdiğim ne kadar soytarı, iki yüzlü, itibarı sadece şöhret olan gazeteci ve politikacı varsa, haberi maske yaparak bana hakaret ettikleri gibi manipülasyon yapıyorlar. Amacı sadece eleştiri olan, 'aslında ne oldu?' diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, 'sorularına yanıt vermediğim gazeteciler' bile tv'ye çıkıp beni eleştirecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak. Stajyer gazetecilik yapanlar bile bilirler ki, gazeteciler birbirlerine haber jesti yapar. Rahmi Turan' da Uğur Dündar'da sahibi olduğum siteye, ismime ve haberlerime defalarca yer verdikleri için onlara yaptığım bir jesttir bu.Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

"HABERİ BEN YAPMALIYDIM"

Haberi kendisinin yapması gerektiğini belirten Atilla, "Kemal beyin 'Biliyorum ama açıklamam' sözleri yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar. 'Aslında ne oldu?' diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, 'sorularına yanıt vermediğim gazeteciler' bile tv'ye çıkıp bana hakaret edecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak. Geçmişte yaptığım ve doğruluğu ortaya çıkan yuzlerce haberim, 50'ye yakın ulusal ve uluslararası ödülümü, beni kriminalize etmeye çalışanların suratına çarpıyorum!Hiç kimseye verilemeyecek hesabım yok. Rahmi Turan "Kaynağı açıklamam dediği için Rahmi beyi korumak maksadıyla açıklamadım ama Rahmi beyin bunaldığını görünce defalarca "Ben olduğumu açıklayacağım " demek için aradım ama yanıt vermedi. O sırada bana oda tv sorunca, TV'de "Kaynağı açıklamam doğru olmaz" dediği için Rahmi beyi yalancı çıkarmamak için benim demedim. Turan abimdir. Onu ve hiç kimseyi bilerek hayatım boyunca manipüle etmeyeceğime beni tanıyanları ve rabbimi şahit tutarım." ifadelerini kullandı.

Talat Atilla'nın açıklamaları şu şekilde:

"KAYNAĞIM KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZDE YÜZ DOĞRU YANITINI ALDI"

Rahmi abiyi anlıyorum. Ona saygım da sevgim de devam ediyor.Benim sitem de yıllarca baş yazarlık yaptı. Canı sağ olsun. Dün de duayen yazardı, bugün de.

Kılıçdaroğlu'nun Fox'da ifade ettiği sözler ortada... "Biliyorum, açıklayamam" dedi.Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden "Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal beyden yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart " dedim.

Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını " alarak bana getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum.Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi. Parçaları toplayınca;Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum.

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Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Talat Atilla, Politika, Güncel


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