20 Kasım 2018, 17:42
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Talat Bulut Bu Kez Altan Erkekli'nin Açıklamalarına Tepki Gösterdi

Altan Erkekli, verdiği röportajda, "Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım!" demişti. Dizi setindeki taciz iddialarıyla adı sıkça gündeme gelen Talat Bulut, Altan Erkekli'ye tepki göstererek, "Her filmde oynamana rağmen 1 milyon dolarlık evin borcunu ödemekte çok zor." dedi.

Altan Erkekli, verdiği bir röportajda "Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım!" demişti. Dizi setindeki taciz iddialarıyla adı sıkça gündeme gelen Talat Bulut, Altan Erkekli'nin bu açıklamasına tepki gösterdi.

"AH CANIM ALTAN ERKEKLİ"

Çağan Irmak'ın yeni filmi 'Bizi Hatırla'nın başrol oyuncusu Altan Erkekli, verdiği bir röportajda, evinin taksitleri için "Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım" ifadelerini kullanmıştı. Altan Erkekli'nin bu sözlerine Talat Bulut'tan manidar bir yorum geldi. Talat Bulut, "Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen Akbil kullanıyorsun. Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemekte çok zor. Ömrün uzun olsun." dedi.

Talat Bulut,Altan Erkekli
20 Kasım 2018 Salı 17:42



YORUMLAR (3)
MALATYASPOR: Talat buluttan nefret edenler kimler acaba
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RAMBO DORTMUND: bu habercilik zihniyeti oldukça türkiye gelişemez, bu adamın her haberinde tacizcilikle suçlandığını belirtmek bu adamı karalamaktan başka bir şey değildir
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DOĞRUCU: Talat Bulutu bu şekilde ifşa etmeye çalışan gazete veya bu haberi bu şekilde sunan gazetecinin de taciz ile ilgili bir sıkıntısı olmalı çünkü ülkede bir çok sorun var iken aynı şeyi gündeme pişirip getirmesi neden acaba.
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