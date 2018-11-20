Talat Bulut: Bu Yüzden Akbil Kullanıyorsun!

Talat Bulut, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda evinin taksitlerini ödeyemediğini ve her gece borçlarını düşündüğünü belirten Altan Erkekli'ye sosyal medyadan karşılık verdi.

''ŞU BORCUM BİTSİN ARTIK''

Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın ''Bizi Hatırla'' filminde boy gösteren Altan Erkekli, Hürriyet'e verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Erkekli, "Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım." dedi.

TALAT BULUT YORUM YAPTI

Erkekli'nin röportajı basında hayli yankı uyandırırken, 2.Sayfa programı ise konuyu Instagram hesabından paylaştı. Tek mal varlığı olarak evinin olduğunu söylediği paylaşımın devamında Altan Erkekli'nin, ''Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım.'' sözlerine yer verildi. Paylaşıma, adı sette taciz iddialarına karışan Talat Bulut'dan zehir zemberek bir yorum geldi.

''KIYAMAM SANA''

Bulut'un, Altan Erkekli'nin sözlerine yanıtı ise, "Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana.Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun. Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemekte çok zor. Ömrün uzun olsun." şeklinde oldu.

SEBEP, ALTAN ERKEKLİ'NİN TACİZ YORUMU MU?

Talat Bulut'un, Altan Erkekli'ye karşı yaptığı bu çıkışın sebebinin ne olduğu tam anlamıyla bilinmiyor. Ancak akıllara Erkekli'nin, Talat Bulut'un adı karıştığı taciz iddiaları hakkında sorulan sorulara verdiği cevap geldi. Altan Erkekli taciz iddialarıyla ilgili, "Kendisiyle henüz konuşamadım ama her iki taraf içinde kötü bir durum tabii. Talat bir baba kendisini nasıl bu duruma düşürdü bilemiyorum. Bence sette ve işte çalışanlarla aradaki mesafeyi her zaman korumakta fayda var." yanıtını vermişti.