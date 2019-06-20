20.06.2019 07:59
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Talat Bulut'tan "Rol arkadaşına aşık oldun mu?" sorusuna dobra cevap

Talat Bulut

Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan Talat Bulut, "Hiç rol arkadaşınıza aşık oldunuz mu?" sorusuna da net bir şekilde cevap verdi.

Yasak Elma dizi setinde çalışan genç kadını taciz ettiği yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen oyuncu Talat Bulut, Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı 40 programının konuğu oldu. Aydın'ın sorularına samimi şekilde cevap veren Bulut, bu zamana kadar rol arkadaşına aşık olup olmadığını da söyledi.

"PARTNERLER GERÇEKTEN GÜZEL KADINLAR"

Talat Bulut, Buket Aydın'ın "Hiç rol arkadaşınıza aşık oldunuz mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tiyatro ile başlayan bir kuraldı bu. Tiyatroda çalışanlarla herhangi bir ilişki yaşamak yasak değildi ama bir kuraldı o. Kendi kendinize hissettiğiniz bir kuraldı. Bu kural çok sağlıklıydı tiyatro yaptığım dönemde. Dedim ki bu kuralı sinemada sürdüremez miyim? Birlikte olduğumuz, partner dediğimiz insanlar gerçekten çok güzel kadınlar. Herkesin aşık olabileceği güzellikte kadınlar. Perdeden bakıp aşık olabileceğimiz insanlar geldi geçti. Bu kural bende çok oturmuş birinci madde gibi duruyordu bedenimde. Onun için de hiç böyle düşünmedim. Gerçekten de paylaşımlar o kadar sağlıklı, arkadaşlık kavramı o kadar iyi gelişmişti ki bunları düşünebileceğin herhangi bir aksiyon asla olmadı. Hiçbir zaman olmadı."

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