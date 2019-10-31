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Talat Bulut'un 100 bin TL'lik tazminat davasına mahkemeden ret

Başrol oynadığı dizinin çalışanı set çalışanını taciz ettiği iddiasına takipsizlik kararı verilen oyuncu Talat Bulut'un manevi zarar gördüğünü söyleyerek açtığı dava reddedildi.

31.10.2019 20:05

Bir televizyon dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut, bu iddiaya takipsizlik kararı verilmesinin ardından Özge Ş.'ye 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Ünlü oyuncu Bulut'un davası karara bağlandı.

Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"MADDİ VE MANEVİ ZARAR UĞRADI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ceren Aslan, Talat Bulut'u 8 yıldır tanıdığını söyleyerek "Ben menajerlik şirketinin sahibi olduğum için Talat Bey ile çalışmaktayım. Bu dönemde Talat Bey'in yaşadıklarına şahit oldum. Kendisinin film çekimleri iptal edildi. Reklam işbirliği ile anlaşmamız iptal edildi. Maddi ve manevi zarara uğramıştır. Ortaya atılan iddia sonucunda yaşadığı linç kampanyasında psikolojik olarak rahatsızlık yaşamıştır ve bu konuda bir doktordan yardım almıştır. Büyük zarara uğramıştır" şeklinde beyanda bulundu.

"CİNSEL İSTİSMARI KANITLAMAK ZORDUR ÇÜNKÜ GİZLİ OLUR"

Söz alan davalı avukatı ise tanık beyanında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyleyerek, "Müvekkilimin olaylarından sonra tüm mağdurlar çıkıp davacının onlara yaptıklarını anlatmıştır. Bu nedenle linç kampanyasına müvekkilim sebebiyet vermemiştir. Cinsel istismarı kanıtlamak zordur çünkü gizli olur. Bu konular hassas konulardır burada tartışılması doğru değildir. Davanın reddine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"MÜVEKKİLİM SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLMİŞTİR"

Talat Bulut'un avukatı ise müvekkiline atılan suçun iftira olduğunun Yargıtay tarafından kabul edildiğini söyleyerek "Müvekkilim sosyal medyada linç edilmiştir. Linç girişimi bu olay ile başlamıştır. Müvekkilimin kızı bu olaydan çok etkilenmiştir. Davamızın kabul edilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan hakim Talat Bulut'un açtığı 100 bin TL'lik manevi tazminat davasının reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Bir televizyon dizisinde başrol oyuncusu olan Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden dizinin kostüm asistanı Özge Ş., ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında taciz iddialarına ilişkin Talat Bulut hakkında 'delil yetersizliği' nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararının ardından Talat Bulut, taciz iddiasında bulunan Özge Ş. hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Talat Bulut'un 100 bin TL'lik tazminat davasına mahkemeden ret

Talat Bulut, Magazin


YORUMLAR (6)
YORUM YAPILIR:ak saçlı kötü adam parayı alamamış aklanmamış tühh
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BRAVO MAHKEMEYE,ONLARIN SÖYLEYEMEDİĞİ:evrim olarak geri ; parası var diye vatandaşın acil işlerine ipotek koymuş; mahkeme senin gönül işlerinin noterimi lan dürzü!
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BOŞ HABER:Saçma sapan yorumlar
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MSDS:Sn Hakim mahkemeleri böyle dandik işlerle uğraştırmayın demek istemiş . .
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VATANDAŞ:bu adamın hakkına girdiler gibi ama yine de temkinliyim
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KADİRİN İZİ:70ine gelince birini bulur
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