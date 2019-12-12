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Talat Papatya: "Yeni stadımıza girerken içimden ayakkabılarımı çıkarmak geliyor

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, takımın gidişatından memnun olduklarını söylerken, sezonun ikinci yarısında açılacak yeni stadyumları için ise "Burası bizim evimiz olacak.

12.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:15Talat Papatya:
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, takımın gidişatından memnun olduklarını söylerken, sezonun ikinci yarısında açılacak yeni stadyumları için ise "Burası bizim evimiz olacak. Stadımıza girerken içimden ayakkabılarımı çıkarmak geliyor" açıklamasında bulundu.

Süper Lig'de yeni Teknik Direktörü İlhan Palut'la başarılı bir grafik çizerek son 5 haftada 11 puan toplayan Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, açıklamalarda bulundu. Papatya, cumartesi günü konuk olacakları 'ni mağlup ederek seriyi sürdürmek istediklerini vurgulayarak, "İyi gidiyoruz, nazar değmesin. Yeni stadımız Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılmasıyla vites yükselteceğiz. Devre sonuna kadar 3 maç kaldı. Göztepe olarak her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bu gidişatımızla 9 puana talip olmak abes kaçmayacak. Takımdan memnunuz, arzu, istek ve maçı bırakmama motivasyonu çok iyi, hocamızdan memnunuz. Her şey güzel gidiyor. Bu süreçte 3'te 3 yapmak isteriz. Süper Lig herkesin herkesi yenebildiği bir lig. İlk yarı bitimine kadar maksimum puanları toplayacağımıza inancım tam" dedi.

"Kombine için sıra beklenen Göztepe olacağız"

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yaklaşık 9 bin taraftarın takımını desteklediğini belirten Talat Papatya, "Yeni stadımızda 24 bin civarında taraftarımız olacak. Yani 15 bin yeni transfer yapacağız. En büyük takviyemiz taraftarımız olacak. Kombine bilet satışları gayet iyi gidiyor. Avrupa'daki benzerleri gibi kombine için sıra beklenen Göztepe olacağız. Burası bizim evimiz olacak. Stadımıza girerken içimden ayakkabılarımı çıkarmak geliyor. Galoş takmak istiyorum, o mermerlere basarken içim cız ediyor. Bu stat İzmir'in ve Göztepelilerin evi. Herkes buraya sahip çıkacak. Sadece Göztepeliler değil İzmirliler de buranın temizliği ve korunması için çaba göstermeli. Tüm vatandaşlarımızın çok seveceği ve çak beğeneceği bir stat geliyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: İHA

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