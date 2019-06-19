19.06.2019 19:21
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"Talebimiz TMO'nun 1 Eylül'de piyasada olmasıdır"

"Talebimiz TMO

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Eylül itibarıyla 2019 ürünü fındık alımına başlamasını istediklerini bildirdi.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Eylül itibarıyla 2019 ürünü fındık alımına başlamasını istediklerini bildirdi.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta istikrarın sağlanması ve üreticinin korunması adına müdahil alımın son derece önemli olduğunu belirtti.
Yeni mahsul hasadına kısa zaman kaldığını, çiftçilerin gözünün TMO'ya çevrildiğini aktaran Şahin, "Fındık üreticileri olarak TMO tarafından alım kampanyası ve fiyatın açıklanmasını bekliyor, talep ediyoruz. Üretici bahçesine girmeden açıklanacak olan alım kampanyası piyasada bir istikrar oluşmasına, yersiz fiyat tartışmalarının önüne geçecektir." ifadesini kullandı.
Ofisin alım sezonunu 1 Eylül itibarıyla açmasını istediklerini bildiren Şahin, "Bilindiği gibi fındıkta pazara en fazla arz eylül ve ekim aylarında gerçekleşmekte. Bizim talebimiz TMO'nun 1 Eylül'de piyasada olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Toprak Mahsulleri Ofisi, 1 Eylül, Ekonomi

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