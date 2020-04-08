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Talep ve beklentiler etkin bir şekilde yerine getiriliyor

Merzifon'da Vefa Sosyal Destek Grubu, toplumun temel direği büyüklerin ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya, talep ve beklentilerini etkin şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

08.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:26
Talep ve beklentiler etkin bir şekilde yerine getiriliyor
Merzifon 'da Vefa Sosyal Destek Grubu, toplumun temel direği büyüklerin ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya, talep ve beklentilerini etkin şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

Amasya Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların muayene, maaş çekimi ve diğer ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Bütün vatandaşların alınan tedbirlere uymasının önemli olduğunu vurgulayan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen 20 yaş altı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız 112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayıp ihtiyaçlarını bildirebilirler. Kendimizin, ailemizin ve milletimizin sağlığı için mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmamamız hayati önem taşıyor" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Amasya, Güncel
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