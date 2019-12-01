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Talha Ahmet Erdem'den tarihi şampiyonluk

Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

01.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:10Talha Ahmet Erdem'den tarihi şampiyonluk
'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda 'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.
Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.
Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Portekiz, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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