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TALHA'NIN YARALANMASINA NEDEN OLAN ASANSÖR MÜHÜRLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Talha Ceyhan'ın (14) babasının mobilya atölyesinde düşerek ağır yaralanmasına neden olan asansör, zabıta ekiplerince mühürlendi.

03.08.2019 19:00
TALHA'NIN YARALANMASINA NEDEN OLAN ASANSÖR MÜHÜRLENDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Talha Ceyhan'ın (14) babasının mobilya atölyesinde düşerek ağır yaralanmasına neden olan asansör, zabıta ekiplerince mühürlendi. Olay, önceki gece İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait atölyenin 4'üncü katına çıkan Talha Ceyhan, karanlıkta, asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Ceyhan, ailesi tarafından kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Talha Ceyhan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, başlatılan soruşturma kapsamında İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, atölyede denetleme yaptı.
Ekipler, kullanıma elverişli olmadığını belirledikleri asansörü mühürlendi.

Zabıta, Ceyhan, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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