Talha Uğurluel Kudüs: Eski Şehir Kitabı İle İnkılâp Kitabevi'nde

Kitapları, televizyon programları ve gezileriyle okurların, izleyicilerin beğenisini kazanan, anlatım dili ve üslubuyla tarihi herkese sevdiren Uğurluel, Kudüs: Eski Şehir kitabı ile okuyucularıyla yeniden buluşuyor.

Talha Uğurluel, Kudüs: Eski Şehir kitabında da ezberleri bozan pek çok tarihsel sürece yer veriyor.

Kitap, bir yandan fotoğraflar ve kent haritasıyla Kudüs tarihini sokak sokak bugüne taşıyarak sizi şehrin damarlarında gezdirirken bir yanıyla da görsel şölen sunuyor ve olayları, kentin tarihsel sürecini de yeniden günümüze taşıyor.