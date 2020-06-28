Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu

Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğulduADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren Talha Açıkgöz (17) ve arkadaşı Hüseyin Horuz (19) boğuldu.

28.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:41
Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren Talha Açıkgöz (17) ve arkadaşı Hüseyin Horuz (19) boğuldu.
Çelikhan'daki Çat Barajı göletine dün öğleden sonra serinlemek için giren Talha Açıkgöz ve arkadaşı Hüseyin Horuz, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köylüler, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı polisinden yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, gölette Açıkgöz ile Cantürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Talha Açıkgöz ve arkadaşı Hüseyin Horuz cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)
Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Çelikhan, Çat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: EBA TV’de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor Eğitim
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan’da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Dünya
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
YKS’den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Sağlık
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bodrum Belediye Başkanı’ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Güncel
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Ekonomi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Haberler››Güncel››Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:03: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 40 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 17:02: TRT EBA Yaz Okulu "keyifli ve öğretici" içerikler sunacak - Haber 17:01: Yılanın ısırdığı çocuk hastanede tedavi altına alındı - Haber 17:01: Filistinli gruplar, İsrail'in "ilhak" planına karşı ulusal plan belirledi - Haber 16:59: Tilkiye çarpmamak için direksiyon kırınca kaza yaptı: 2 yaralı - Haber 16:39: Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, talihsiz bir kaza geçirdi - Magazin 15:57: İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı - Haber 15:08: Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt - Haber 14:49: Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu - Haber 14:19: Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor - Haberler