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Taliban 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı

Afganistan'da Taliban militanları 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı.

07.09.2019 16:12 Taliban 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı
Afganistan'da Taliban militanları 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı.

Afganistan'da Taliban militanları, özel ve devlet medya kuruluşlarında çalışan 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı. Hükümet yetkilileri, basın mensuplarının medya ile ilgili bir seminere katılmak üzere çıktıkları yolda Taliban militanları tarafından kaçırıldığını doğruladı. Paktia vali sözcüsü Abdullah Hasrat, "Taliban ile serbest bırakılmalarını müzakere etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. Taliban sözcüsü ise "Evet onları yanlışlıkla kaçırdık. Serbest bırakılacaklar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) geçtiğimiz yıl Afganistan'da basın mensubu 13 kişinin öldürüldüğünü belirtirken, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu bu sayının 16 olduğunu belirtiliyor. - KABİL

Afganistan, Hükümet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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